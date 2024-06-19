إسرائيليون يتظاهرون في الكنيست لإنهاء الحرب والدعوة لانتخابات فورية

خرج عدد من الإسرائيليين، بتظاهرات اليوم الأربعاء، في الكنيست (البرلمان) بالقدس الغربية، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، وإنهاء حرب تل أبيب على قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية: “تجمع عدد من المتظاهرين (لم تحدده) قرب المقصف في مبنى الكنيست مطالبين بإجراء انتخابات الآن”.

ونقلت عن المتظاهرين قولهم: “من المستحيل أن تبقى في السلطة حكومة قد قُتل خلال فترة ولايتها 1500 مدني وجندي، واختطف أكثر من 200 طفل وامرأة ورجل، لا يزال 120 منهم يقبعون في أسر حماس”.

وأضافوا أن “حكومة تم إجلاء مئات الآلاف من منازلهم خلال فترة ولايتها، وتم هجر الجليل الأعلى (شمال) والنقب الغربي (جنوب)”.

وتابعوا: “لا بد من إنهاء الحرب التي لا أهداف لها ولا نهاية، وحل الكنيست وإعادة التفويض إلى الشعب، نحن ندعو لإجراء انتخابات الآن”.

وجرت آخر انتخابات نهاية 2022، وتم على إثرها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو التي تبقى بموجب القانون لمدة 4 سنوات ما لم يتم حل الكنيست أو حجب الثقة عن الحكومة.

ومنذ أشهر، تدعو المعارضة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو؛ بزعم أن من شأن ذلك “شلّ الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.

وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولاسيما استمراره في منصبه، والفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، ولاسيما القضاء على حماس وإعادة الأسرى من القطاع.