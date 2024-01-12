إسرائيل اتفقت مع قطر على إيصال أدوية للرهائن في غزة

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الجمعة 12-1-2024) أن إسرائيل توصلت إلى ترتيب مع قطر يسمح بتسليم أدوية للرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وقال البيان إنه سيتم تقديم الأدوية للرهائن “في الأيام القليلة المقبلة”.

وتقول إسرائيل إن مسلحي حماس الذين توغلوا من غزة إلى جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر احتجزوا 240 رهينة من جميع الأعمار وما زال 130 منهم في القطاع الفلسطيني الذي تقصفه القوات الإسرائيلية يوميا.

وإعادة الرهائن من بين الأهداف التي أعلنتها إسرائيل في الحرب على غزة، وهي أيضا قضية مؤثرة في أنحاء المجتمع الإسرائيلي. وتظهر صور الرهائن على الجدران ومحطات الحافلات وواجهات المتاجر في جميع أنحاء إسرائيل.

وأطلق سراح العديد من الرهائن المسنات في صفقة أطلقت فيها إسرائيل سراح العشرات من السجناء الفلسطينيين وتوسطت فيها قطر.

ولا يزال هناك مسنون بين 132 رهينة ما زالوا في غزة، يقول مسؤولون إسرائيليون إن 25 منهم توفوا. وقالت حماس إن بعضهم قُتل في القصف على غزة، كما هددت في بداية الحرب بإعدام الرهائن بنفسها.