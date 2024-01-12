الجمعة 30 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 12 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل اتفقت مع قطر على إيصال أدوية للرهائن في غزة

منذ 10 ثواني
صور الرهائن المحتجزين في غزة

صور الرهائن المحتجزين في غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الجمعة 12-1-2024) أن إسرائيل توصلت إلى ترتيب مع قطر يسمح بتسليم أدوية للرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وقال البيان إنه سيتم تقديم الأدوية للرهائن “في الأيام القليلة المقبلة”.

وتقول إسرائيل إن مسلحي حماس الذين توغلوا من غزة إلى جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر احتجزوا 240 رهينة من جميع الأعمار وما زال 130 منهم في القطاع الفلسطيني الذي تقصفه القوات الإسرائيلية يوميا.

وإعادة الرهائن من بين الأهداف التي أعلنتها إسرائيل في الحرب على غزة، وهي أيضا قضية مؤثرة في أنحاء المجتمع الإسرائيلي. وتظهر صور الرهائن على الجدران ومحطات الحافلات وواجهات المتاجر في جميع أنحاء إسرائيل.

وأطلق سراح العديد من الرهائن المسنات في صفقة أطلقت فيها إسرائيل سراح العشرات من السجناء الفلسطينيين وتوسطت فيها قطر.

ولا يزال هناك مسنون بين 132 رهينة ما زالوا في غزة، يقول مسؤولون إسرائيليون إن 25 منهم توفوا. وقالت حماس إن بعضهم قُتل في القصف على غزة، كما هددت في بداية الحرب بإعدام الرهائن بنفسها.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
غزة تحت النار
تركيا تقدم وثائق للعدل الدولية بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
علم إسبانيا
إسبانيا: لن نتدخل عسكريا في منطقة البحر الأحمر
المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي "جون كيربي"
كيربي: نجري تقييما على أثر الضربات الجوية على جماعة الحوثي

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
تحذير هام من حزب الله لأهالي جنوب لبنان!
الأشرفية
إطلاق نار وسقوط قتيل وجريح.. جريمة مروّعة تهزّ الأشرفية!
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
غزة تحت النار
"ولعت" بين وزيري الدفاع والأمن القومي الإسرائيليين