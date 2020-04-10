إسرائيل ..ارتفاع وفيات كورونا إلى 92

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 92 وفاة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع أيضا إلى 10 آلاف و95، بينهم 164 في حالة صحية حرجة.

وبذلك تكون إسرائيل سجلت 127 إصابة بالفيروس خلال ساعات الليلة الماضية.

ولفتت الوزارة إلى شفاء 1061 من المصابين بالفيروس.

يذكر أن تركيا قررت تزويد إسرائيل بمعدات طبية، تشمل كمامات الوجه والوزرات الواقية والقفازات المعقمة، لمساعدة تل أبيب على مكافحة تفشي وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا.

وأكدت إسرائيل حوالي 9000 حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 50 حالة وفاة.

وتأتي مبادرة أنقرة بعد سنوات من العلاقات الباردة مع تل أبيب إثر مقتل 10 مدنيين أتراك على أيدي عناصر من قوة كوماندوز إسرائيلية.

ووافقت الحكومة التركية على بيع معدات طبية لإسرائيل مستندة إلى أسباب “إنسانية”. ومن المتوقع أيضا أن تسمح إسرائيل لشحنة مماثلة من المساعدات الطبية التركية بالوصول إلى السلطة الفلسطينية دون أي معوقات، وفقًا لمسؤول تركي رفيع المستوى، بحسب ما ذكر موقع “بلومبيرغ”.

هذا ومن المبكر القول إن محاولة أنقرة إظهار التضامن مع تل أبيب خلال الوباء ستمهد الطريق لتحسين العلاقات المتوترة بين تركيا وإسرائيل.