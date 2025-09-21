الأحد 29 ربيع الأول 1447 ﻫ - 21 سبتمبر 2025 |
إسرائيل: اعتراف بريطانيا ودول أخرى بدولة فلسطينية يقوض السلام

منذ 4 دقائق
قالت إسرائيل، اليوم الأحد، إن اعتراف بريطانيا ودول أخرى بدولة فلسطينية يزيد من زعزعة استقرار المنطقة ويقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس “لن تقبل إسرائيل أي نصّ منفصل (عن الواقع) أو خيالي يحاول إجبارها على قبول حدود لا يمكن الدفاع عنها”.

واعترفت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا اليوم الأحد رسميا بدولة فلسطين، ومن جانبها ستتخذ البرتغال الخطوة ذاتها في وقت لاحق اليوم وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في وقت سابق أول أمس.

وتعقيبا على قرارات ودعوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، أن هذه الدعوات “تهدد وجود إسرائيل” داعيا لمواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى لدحض ما وصفها بـ”الدعاية الكاذبة” ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو إن “الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا وتشكل جائزة غير منطقية للإرهاب”.

وشدد على أن إسرائيل مستمرة بديناميكية قوية في المعركة لتحقيق الحسم النهائي والقضاء على حركة حماس وإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة.

وقال أيضا إنه سيعرض في الأمم المتحدة الحقيقة في “صراع إسرائيل العادل ضد قوى الشر ورؤيتها للسلام الحقيقي النابع من قوة”.

كما دعا نتنياهو إلى مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى والعمل بشأن “الدعاية الكاذبة” ضد إسرائيل.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

