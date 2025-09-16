إسرائيل تأمر بمصادرة 187 محفظة عملات مشفرة بزعم ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني

ذكر إشعار على موقع إلكتروني حكومي في إسرائيل أن الهيئة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب أمرت بمصادرة 187 محفظة عملات مشفرة قالت إنها تخص الحرس الثوري الإيراني.

وتتيح العملات الرقمية المشفرة لمستخدميها إرسال الأموال حول العالم دون استخدام النظام المالي السائد. وتعمل تقنية (بلوك تشين) أو سلسلة الكتل المرتبطة بها على إنشاء سجل للمعاملات يحدد هوية المرسلين والمستقبلين فقط من خلال عناوين محافظهم التي تتألف من سلسلة من الحروف والأرقام.

ولم تذكر هيئة (المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي) التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية كيفية رصدها هذه المحافظ أو حجم الأموال التي شملها أمر المصادرة.

وقالت إليبتيك، وهي شركة متخصصة في تحليل تقنية بلوك تشين، أمس الاثنين إن هذه المحافظ تلقت في السابق ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة تيثر أو العملة المستقرة (يو.إس.دي.تي) المرتبطة بها.

وأضافت الشركة أنه لم يتسن التحقق مما إذا كانت المعاملات التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، وتمت في الغالب في الاثني عشر شهرا الماضية، مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت إليبتيك أنه “من غير الممكن التحقق مما إذا كانت جميع هذه المعاملات مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني لأن بعض العناوين ربما تكون تحت سيطرة خدمات العملات الرقمية، وقد تكون جزءا من البنية التحتية للمحفظة والتي تستخدم لتيسير المعاملات للعديد من العملاء”.

ولم يعلق مكتب العلاقات العامة التابع للحرس الثوري الإيراني بعد على هذا التقرير.

يعمل الحرس الثوري بمعزل عن القوات المسلحة لكنه يعتبر جزءا من الدولة الإيرانية.

وتعد إسرائيل إيران أكبر تهديد لها في الشرق الأوسط وتتهمها بتمويل عمليات مسلحة في المنطقة، وهو ما تنفيه طهران.

وقالت إليبتيك إنه من بين 187 محفظة “أدرجت (تيثر) 39 محفظة في القائمة السوداء” في 13 سبتمبر أيلول، مما يعني أن ما قيمته 1.5 مليون دولار من العملات الرقمية التي تحتفظ بها تلك العناوين قد جُمدت.

وقال توم روبنسون المؤسس المشارك لإليبتيك إن باقي المحافظ لم يبق بها “سوى القليل جدا”.

ولم يعلق متحدث باسم تيثر مباشرة على أمر المصادرة أو على النتائج التي توصلت إليها إليبتيك لكنه قال إن “تيثر تتعاون بانتظام مع عدد من وكالات إنفاذ القانون، ومنها المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي (التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية)، لتجميد الأموال غير المشروعة”.

ويحذر أعضاء بجهات تنظيمية والبرلمان في دول بأنحاء العالم منذ فترة طويلة من دور العملات الرقمية في التمويل غير المشروع.