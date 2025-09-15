إسرائيل تؤكد أن استهداف قادة حماس في الدوحة عملية إسرائيلية "مستقلة تماماً"

دخان يتصاعد عقب هجوم إسرائيلي على قادة حماس، في الدوحة، قطر، 9 سبتمبر 2025. رويترز

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور على إكس اليوم الاثنين على أن استهداف قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة كان عملية إسرائيلية “مستقلة تماما”.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر جدا، لكن الرئيس الأميركي كان يمتلك فرصة لإلغاء قصف الدوحة، ونفى مسؤول أميركي ذلك وتحدث عن إطلاق “اتهامات كاذبة” بحق ترامب.

وأوضح المسؤولون أن نتنياهو أبلغ البيت الأبيض في وقت متأخر جدا، أن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حركة حماس في الدوحة، لكن الرئيس الأميركي كان يمتلك فرصة لإلغاء الضربة لو طلب ذلك، وأشاروا إلى أن نتنياهو اتصل بترامب قبل 50 دقيقة من التقارير الأولى عن وقوع انفجارات في الدوحة.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للموقع “كان ترامب على علم بالضربة قبل إطلاق الصواريخ. أولا كان نقاش على المستوى السياسي بين نتنياهو وترامب، ومن ثم عبر القنوات العسكرية. ترامب لم يقل لا”.

وأوضح مسؤول آخر أن الولايات المتحدة أُبلغت “بوقت كاف” على المستوى السياسي، وأضاف “لو أراد ترامب إيقافها، لكان بإمكانه ذلك. عمليا، لم يفعل”.

وقال كلا المسؤولين إن الصواريخ لم تكن قد انطلقت بعد عندما تحدث ترامب ونتنياهو، وأكدا أن إسرائيل كانت ستلغي الضربة لو اعترض ترامب عليها.