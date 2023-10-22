إسرائيل تؤكد احتجاز 212 رهينة لدى حماس في غزة

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأحد إن إسرائيل تأكدت من احتجاز 212 رهينة في غزة، وأضاف أن الضربات التي نفذتها إسرائيل خلال الليلة الماضية قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين ومن بينهم نائب قائد القوات الصاروخية بحركة حماس.

وعلى الجبهة الشمالية، قال المتحدث دانيال هاجاري في إفادة صحفية إن إسرائيل تواصل مهاجمة المسلحين الذي يحاولون إطلاق الصواريخ عبر الحدود اللبنانية وإنها قصفت موقعا في لبنان أُطلق منه صاروخ على طائرة إسرائيلية.

وفي آخر المستجدات قال فلسطينيون إنهم تلقوا تحذيرا جديدا من الجيش الإسرائيلي يأمر بالتحرك من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وأضاف التحذير أن من يظل في مكانه قد يتم تحديد هويته على أنه متعاطف مع “منظمة إرهابية”.

ووصل التحذير على منشورات وعليها شعار الجيش الإسرائيلي منذ أمس السبت 21\10\2023 وعبر الهواتف المحمولة ورسائل صوتية في أنحاء قطاع غزة.

وذكر المنشور “تحذير عاجل لسكان غزة. وجودكم إلى الشمال من وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. من يختار عدم مغادرة شمال غزة إلى الجنوب من وادي غزة قد يتم تحديده على أنه متواطئ في منظمة إرهابية”.