إسرائيل تؤكد دخول أولى شاحنات المساعدات لغزة من نقطة العبور الشمالية المفتوحة حديثاً

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة 12 نيسان/أبريل 2024، أن أولى الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الخميس عبر نقطة العبور الشمالية المفتوحة حديثًا.

جاء في ظل تعزيز إسرائيل إدخال الإمدادات عقب تزايد الضغوط لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

وذكر الجيش أن الشاحنات فُحصت في معبر كرم أبو سالم قبل التحرك شمالا للعبور إلى القطاع.

وكانت إسرائيل قد قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها ستعيد فتح معبر إيريز الذي أُغلق منذ اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول.