إسرائيل تبيع صواريخ مضادة للدبابات لليونان بقيمة 400 مليون دولار

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين، إن إسرائيل وقعت اتفاقا بقيمة 1.44 مليار شيقل (400 مليون دولار) لبيع صواريخ سبايك المضادة للدبابات إلى اليونان.

يأتي ذلك بعد أيام من إبرام اتفاق بنفس القيمة لبيع منظومة دفاع جوي لفنلندا التي انضمت مؤخرا لحلف شمال الأطلسي.

وصواريخ سبايك هي فئة من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وتستخدمها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتنتجها شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات الدفاعية المملوكة للدولة.

وقال يوآف هار-إيفن الرئيس التنفيذي للشركة “صواريخ سبايك ستعزز محفظة الأدوات التشغيلية للجيش اليوناني، ونتوقع المزيد من التوسع عبر شراكات استراتيجية في المستقبل القريب”.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أن الصفقة تعزز الروابط بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة الإسرائيلية والشركة إنهما ستمدان فنلندا بمنظومة (مقلاع داود) المتطورة للدفاع الجوي بعد انضمامها رسميا لحلف شمال الأطلسي في الرابع من أبريل نيسان.

وستحصل فنلندا على منظومة الدفاع الجوي المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز في صفقة قيمتها 316 مليون يورو (345 مليون دولار). ولا تزال الصفقة مرهونة بموافقة الولايات المتحدة التي شاركت في تطوير المنظومة.

ويعني انضمام فنلندا للحلف، منهية بذلك 70 عاما من عدم الانحياز العسكري، زيادة طول الحدود المشتركة لدول الحلف مع روسيا إلى مثليه تقريبا، ويعزز جبهته الشرقية في وقت تستمر خلاله الحرب الأوكرانية دون أن تلوح في الأفق نهاية لها. كما ينذر هذا الانضمام أيضا برد من روسيا.

وقالت فنلندا إن الصفقة مع إسرائيل ستعزز قدراتها بشدة، ووصفتها إسرائيل بأنها “نقلة نوعية” في التعاون الدفاعي بين البلدين.