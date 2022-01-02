إسرائيل تتلف ذخيرة للجيش السوري من حرب يونيو 1967

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الجولان

أتلفت الهيئة المسؤولة عن إزالة الألغام في وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم الأحد مئات الكيلوغرامات من الذخيرة التي خلفها الجيش السوري وراءه، بعد انتهاء حرب حزيران.

يأتي ذلك بعد شهرين من العثور على مستودع للذخيرة يحتوي على قذائف هاون وقنابل يدوية في مخبأ سوري قديم في هضبة الجولان المحتلة، حسب موقع “واللا” العبري.

وقد اكتشفت السلطات هذا المخبأ أثناء العمل على إزالة الألغام في المنطقة لتأمين موقعها السياحي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الألغام التي زرعتها القوات السورية في المنطقة لا تزال غير معروفة إلى حد كبير، لذلك شيدت السلطات سياجا في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن القرار بتفجير الذخيرة اتخذ لأسباب تتعلق بالسلامة، أبرزها تجنب نقل الذخيرة القديمة عبر شوارع البلاد.

وأضاف الموقع أن إتلاف الذخيرة السورية ينهي سلسلة عمليات لإخلاء حقل الألغام في منطقة “متسبيه غادوت” ومفرق الجمارك من المخلفات الحربية الخطيرة. ومن المتوقع أن تفتح هذه الأماكن أبوابها أمام الجمهور.