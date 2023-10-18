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إسرائيل تجلي طواقم سفارتيها في المغرب ومصر

منذ 16 دقيقة
السفارة الإسرائيلية في مصر

السفارة الإسرائيلية في مصر

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قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بإجلاء طواقم سفارتيها في المغرب ومصر.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الخارجية قامت بإجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في القاهرة ومكتب الاتصال في الرباط بسبب المظاهرات المناهضة للأوضاع في غزة.

وتأتي عملية الإجلاء ضمن حالة التأهب القصوى المعلنة في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم والإجراءات الأمنية الإضافية ونقل مبعوثين من الدول الحساسة إلى دول أكثر أمانا، حسب المصدر ذاته.

وتشهد عدة مدن عربية مظاهرات حاشدة مناصرة للفلسطينيين في قطاع غزة.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، أن ما حدث في مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة “مؤلم للغاية ولا مبرر له”، مشيرا إلى أن “معبر رفح ما يزال غير مؤهل بسبب القصف”.

وأشار شكري، في حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية” إلى أن ما حدث في مستشفى غزة أمر مؤلم للغاية ولا مبرر له، ولا بد من توقف لاستهداف للمنشآت المدنية والمدنيين.

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