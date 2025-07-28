إسرائيل تجمد خطط "المدينة الإنسانية" في رفح بلا بدائل حالية

ذكر تقرير نشره موقع صحيفة “يدعوت أحرونوت” الإسرائيلية اليوم الاثنين تعليق مشروع “المدينة الإنسانية” في رفح، والمصمم لاستيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين بهدف دفعهم إلى مغادرة القطاع طوعاً

ونقل الموقع عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: “لا يوجد قرار بالمُضي قُدماً في هذا الأمر، ولا توجد خطة بديلة أيضاً. كان المستوى السياسي على يقين من أنه يتجه نحو صفقة للإفراج عن الرهائن تتضمن انسحاباً من جنوب قطاع غزة، لذا يبدو أنهم تخلّوا عن هذه الخطوة، لقد تأجلت الآن”.

وأضاف المصدر أنه “في ظل الصور المروّعة القادمة من غزة”، اتُّخذ قرار بمضاعفة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع، بحيث يدخل نحو 150 شاحنة يومياً.

كما أشار المصدر، وفق الموقع، إلى أنه منذ مارس (آذار)، توقفت إسرائيل عن إدخال المساعدات لأسباب سياسية، خشية إسقاط الحكومة من قبل وزراء يهددون بتفكيك الائتلاف. ورأى أن إسرائيل كان بإمكانها إقناع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوزيع المساعدات العالقة عند معبري زيكيم وكرم أبو سالم، مما كان سيجنبها الانتقادات الحادة.

وفي أوائل أبريل (نيسان)، كشفت “يديعوت أحرونوت” وynet عن مناشدات الجيش للمستوى السياسي بإعادة فتح الممرات الإنسانية لتفادي كارثة إنسانية. إلا أن وزراء الحكومة رفضوا، بل إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تعهد بعدم السماح بدخول “حبة قمح واحدة” إلى غزة، في تصريح شهير له قال فيه: “اقرأوا شفتي”.

لكن بعد بضعة أسابيع بعد ذلك، تراجع سموتريتش وسمح بعودة الشاحنات، حيث دخلت عشرات منها عبر معبر زيكيم نحو شمال القطاع، وتعرضت للنهب في منطقة العطاطرة.

ويشهد قطاع غزة منذ أمس الأحد هدنة إنسانية في 3 مناطق مع السماح بدخول المساعدات لأهالي القطاع “المجوعين”، بحسب تقرير للأمم المتحدة.