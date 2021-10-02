إسرائيل تحاول توسيع قائمة دول التطبيع

تسعى إسرائيل إلى توسيع قائمة دول التطبيع، حيث تسابق الوقت لاقناع عدد من الدول العربية والإسلامية لضمها إلى القائمة، وفق ما ذكره ذكر موقع “المونيتور” الأميركي.

ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية قولهم إن إسرائيل تجري اتصالات رفيعة المستوى مع دول عربية وإسلامية لضمّها إلى قائمة الدول المطبّعة.

وتابعت المصادر أنّ هذه الدول “في مأزق حقيقي”، مقرّة بوجود رفض شعبي واسع للتطبيع مع إسرائيل، مقابل ما يمكن الاستفادة منه من التطبيع.

وذكر محلّل الشؤون الإسرائيلية في الموقع ومعدّ التقرير، بن كسبيت، فإنّ هناك دولا مترّددة حيال التطبيع مع إسرائيل، مع صعوبة الحسم في الاتجاه الذي ستحمسه في هذه الفترة الزمنية.

ومساء الإثنين الماضي، ذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن اتفاقيات التطبيع، أن “المزيد قادم”، وهو الأمر ذاته الذي تحدّث عنه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، في إحاطة للصحافيين الأجانب، في آب/أغسطس الماضي.

ورفض المسؤولون الإسرائيليون طرح أسماء الدول المحتملة.

وتدفع الولايات المتحدة دول المنطقة بتوقيع اتفاقيات مع إسرائيل، وفق كسبيت، الذي أضاف أن “انضمام دولة أو دولتين، مثل السعودية أو الكويت أو تونس إلى دائرة السلام، سيعزّز بشكل كبير مكانة بينيت الداخلية المهترئة، ويمنح لبيد ائتمانا كبيرًا”.