إسرائيل تحث رئيس أركان الجيش الأمريكي على التعاون ضد "نووي إيران"

استقبلت إسرائيل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي (الجمعة 3-3-2023) لإجراء مناقشات قالت إنها تتضمن الحاجة إلى التعاون لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وجاءت زيارة ميلي التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا قبل زيارة سيقوم بها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل ضمن جولة ستشمل أيضا الجارتين مصر والأردن.

ونقل مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عنه القول لميلي إن “التعاون المستمر مطلوب من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي”.

وفي ظل توقف المفاوضات مع القوى العالمية بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تقول القوى الغربية إن إيران أحرزت تقدما في تقنيات قد تمكنها من صنع قنبلة. وتنفي طهران أي مسعى من هذا القبيل.

وقال المتحدث باسم ميلي الكولونيل ديف باتلر إن الجنرال الأمريكي والمسؤولين الإسرائيليين “سيتناولون التحديات والفرص الكثيرة التي تواجهها إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط” لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن جدول أعمال ميلي.