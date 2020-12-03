إسرائيل تحذر من احتمال استهداف مؤسساتها في الخارج

أصدرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، تحذيرات من احتمال استهداف مؤسساتها في الخارج عقب التهديدات الإيرانية للرد على اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده.

وأشارت الحكومة في تحذيراتها، إلى أن “قائمة الأهداف محتملة من الممكن أن تشمل مؤسسات لها في جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين”.

وقُتل العالم الإيراني البارز محسن فخري زادة في هجوم غامض على طريق على مشارف العاصمة طهران، وأقيمت يوم الاثنين جنازة رسمية بتكريم عسكري كامل.

ولم تعلن أي دولة أو جماعة أنها نفذت الهجوم لكن قادة إيران يلومون إسرائيل وتعهدوا بالانتقام.

وأعلن أمين مجلس الأمن القومي في إيران علي شمخاني تفاصيل جديدة في عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، الذي شُيع في طهران أمس الاثنين، في حين كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن أن طهران هدّدت بتوجيه ضربة عسكرية مباشرة للإمارات إثر اغتيال فخري زاده في اتصال مباشر مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقال شمخاني إن عملية الاغتيال تمت عن بعد بأجهزة جديدة ومعقدة، متهما الموساد الإسرائيلي ومنظمة “مجاهدي خلق” بالوقوف وراء العملية.

وأقيمت في طهران أمس الاثنين جنازة رسمية لفخري زاده، بحضور عدد محدود من كبار القادة العسكريين والسياسيين، من دون مشاركة جماهيرية؛ بسبب الإجراءات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.