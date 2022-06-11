إسرائيل تحذّر: إيران تخصب اليورانيوم بوتيرة غير مسبوقة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم السبت، أن إيران تخصب اليورانيوم بوتيرة غير مسبوقة، مشيرا الى أن طهران تقترب من حيازة القنبلة النووية ما لم يتخذ العالم موقفاً حازماً تجاه ذلك.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أعلن مساء الخميس، أن إيران قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة، وبدأت ضخ غاز اليورانيوم فيها، رداً على القرار الذي تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أضاف “سنعلن المزيد من الإجراءات ردا على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، معتبرا سلوك الأخيرة “سياسيا وغير قانوني”، وفق ما نقلته صحيفة “طهران تايمز”.

انتقاد رسمي لطهران

جاء ذلك، ردا على إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل أيام، قراراً أميركياً أوروبياً ينتقد إيران رسمياً لعدم تعاونها، وذلك بعد تقرير سابق الشهر الماضي، أكدت فيه الوكالة عدم حصولها على “توضيحات” بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها في إيران.

فيما ردت طهران على قرار الوكالة يوم الأربعاء الماضي بإغلاق 27 كاميرا مخصصة لمراقبة أنشطتها النووية.