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إسرائيل تحمل إيران المسؤولية عن هجوم على ناقلة نفط

منذ 7 دقائق
ناقلة نفط إسرائيلية

ناقلة نفط إسرائيلية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأحد 19-2-2023) إن إيران مسؤولة عن هجوم أفادت أنباء بأن ناقلة نفط تعرضت له قبل أيام.

وأكد قبطان الناقلة كامبو سكوير التي ترفع علم ليبيريا أمس السبت وقوع هجوم، موضحا أن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة تسبب فيها جسم طائر في العاشر من فبراير شباط بينما كانت تبحر في بحر العرب.

وربطت قواعد بيانات الشحن هذه الناقلة بشركة زودياك ماريتايم التي يملكها قطب الشحن الإسرائيلي إيال عوفر.

وقال نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء “الأسبوع الماضي هاجمت إيران مجددا ناقلة نفط في الخليج الفارسي وأضرت بحرية الملاحة الدولية”.

وتقول مصادر دفاعية وأمنية إقليمية إنها تشتبه في أن إيران تقف وراء الهجوم، الذي لم تعلق عليه.

ورفضت إيران من قبل اتهامات بالمسؤولية عن هجمات مماثلة وقعت في السنوات القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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