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إسرائيل تحمّل إيران مسؤولية تفجير سفينة خليج عُمان

منذ ساعتين
آخر تحديث: 27 - فبراير - 2021 10:37 مساءً
انفجار على متن سفينة إسرائيلية في عُمان

انفجار على متن سفينة إسرائيلية في عُمان

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن تقييما أولايا يشير إلى ضلوع إيران في الهجوم على سفينة مملوكة لإسرائيل، الخميس الماضي.

وتعرضت سفينة إسرائيلية لانفجار الخميس في خليج عمان، وفق ما أفاد به مالكها ومجموعات تعنى بالأمن البحري، مع الإشارة إلى عدم وقوع إصابات.

وقالت مجموعة “درياد غلوبال” التي تتخذ من لندن مقرا، وتعنى بالأمن البحري، على موقعها الإلكتروني، إن “ناقلة المركبات ام في هيليوس راي تعرضت لانفجار داخل خليج عمان”.

وقالت شركة أمنية مختصة بالأمن البحري، بأن السفينة التجارية التي تعرضت اليوم الجمعة لانفجار في خليج عمان تابعة لشركة إسرائيلية. لافتة إلى أن “السفينة كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية”.

وأضافت الشركة : إن “سفينة الشحن المتضررة تبحر تحت علم باهاماس وتحمل اسم MV HELIOS RAY، وهي تابعة لشركة Helios Ray Ltd الإسرائيلية المسجلة في جزيرة مان البريطانية”. مرجحة أن ” القوات الإيرانية تقف وراء الانفجار”.

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