إسرائيل تخلي منطقة واسعة بخان يونس.. وتقصف شمال ووسط غزة

في اليوم الـ 76 من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، استهدف قصف العدو الإسرائيلي اليوم الخميس مخيم البريج وجباليا وسط وشمال غزة، وفق ما أفاد التلفزيون الفلسطيني.

بينما تستمر العمليات العسكرية في خان يونس جنوب القطاع أيضاً.

فقد أمرت إسرائيل بإخلاء منطقة واسعة في تلك المدينة التي تعد كبرى مدن جنوب القطاع والتي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شرّدتهم الحرب المستمرة منذ شهرين ونصف. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنّ الجيش الإسرائيلي أمر “بالإخلاء الفوري” لمنطقة “تغطي حوالي 20%” من مساحة مدينة خان يونس.

وكان قصفا إسرائيليا لمنطقة في خان يونس يقيم فيها نازحون قرب المستشفى الأوروبي أدى أمس الأربعاء إلى مقتل 25 شخصا.

تجدد الاقتحامات في الضفة

أما في الضفة الغربية، فاقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مدن وبلدات، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشملت تلك الاقتحامات مخيم عين السلطان في أريحا وقلقيلية في شمال الضفة وبلدات بيت أمر وبني نعيم والظاهرية بالخليل في جنوبها إلى جانب بلدة يعبد غرب جنين.

كما اقتحمت قوة راجلة يعبد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي، دون أن ترد أنباء عن سقوط مصابين.

كذلك دخلت القوات الإسرائيلية بلدة تقوع شرق بيت لحم واعتقلت شابا عقب مداهمة منزله وبلدة نحالين في غربها، إضافة إلى قرية عراق بورين جنوب نابلس وبيت لقيا جنوب غرب رام الله وبيت وزن غرب نابلس والبيرة.

يشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، يوم تفجر الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، سقط 20 ألف شخص في قطاع غزة المحاصر، بينهم ثمانية آلاف طفل و6200 امرأة.

أما عدد المصابين الفلسطينيين فبلغ 52600، بينما لا يزال 6700 شخص في عداد المفقودين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.