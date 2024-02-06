الثلاثاء 25 رجب 1445 ﻫ - 6 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل تدرس رد حماس على هدنة جديدة محتملة في غزة

منذ 12 ثانية
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وبيني غانتس

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وبيني غانتس

A A A
طباعة المقال

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مساء اليوم الثلاثاء 6\2\2024 إن المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى هدنة جديدة في حرب غزة يدرسون رد حماس على اتفاق إطار لها.

وجاء في البيان “رد حماس نقله الوسيط القطري إلى (جهاز المخابرات الإسرائيلي) الموساد. والمسؤولون المشاركون في المفاوضات يعكفون على تقييم تفاصيله بدقة”.

هذا وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك “بعض التحرك” إزاء اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف أن حماس ردت على الاتفاق، واصفا الرد بأنه “مبالغ فيه”.

وفيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تراجع رد حماس على إطار لاتفاق يقضي بإطلاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح رهائن مقابل وقف طويل للقتال في غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في قطر إنه سيبحث رد حماس مع المسؤولين في إسرائيل عندما يزورها غدا الأربعاء.

ورفض بلينكن الخوض في تفاصيل الرد.

وقال إن واشنطن ستستخدم كل الأدوات المتاحة للتوصل إلى وقف مؤقت للقتال على أن يسبقه إطلاق سراح ما يزيد على 100 رهينة.

وقال بلينكن “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن، وضروري بالفعل”.

وأضاف أن الولايات المتحدة عازمة على استغلال أي هدنة في فتح مسار دبلوماسي للمضي قدما نحو “سلام عادل ودائم” في الشرق الأوسط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جو بايدن
غزة تحت النار
بايدن: رد حماس "مبالغ فيه"
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري
غزة تحت النار
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
غزة تحت النار
بلينكن: الولايات المتحدة تراجع رد حماس وسنبحثه مع إسرائيل

الأكثر قراءة

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
مفاوضات إسرائيل و"حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تكشف كواليس هامة عن الصفقة القادمة!
مؤسسة كهرباء لبنان
مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للبنانيين.. بيان هام من "كهرباء لبنان"
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رقعة الحرب تتسع في جنوب لبنان.. وحركة أمل تنعى 3 من مقاتليها