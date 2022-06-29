الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
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إسرائيل تدرس فتح معبر جديد جنوب قطاع غزة

منذ 41 دقيقة
معبر إيرز بين إسرائيل وغزة

معبر إيرز بين إسرائيل وغزة

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أفادت هيئة البث العبرية “كان”، مساء اليوم الأربعاء، بأن السلطات الإسرائيلية تدرس مستقبلًا فتح معبر جديد في منطقة جنوب قطاع غزة .

وأوضحت القناة العبرية، أن السلطات الإسرائيلية قد تقوم بإنشاء معبر جديد مع قطاع غزة وتحديدًا قرب القرية الزراعية “صوفا”، أو قرب معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وأشارت “كان” إلى أن قرار فتح معبر جديد جنوب قطاع غزة يأتي من أجل تحسين أوضاع العمال الفلسطينيين.

وفي سياق آخر ذو صلة، أبلغت إسرائيل الجانب الفلسطيني خلال اجتماع عقد خلال الأيام الماضية في معبر بيت حانون “ايرز” أنها تعمل على إقامة منطقة صناعية في غلاف غزة وتطوير معبر ايرز لاستيعاب 10 آلاف عامل من القطاع.

وشارك في الاجتماع مسؤولون في هيئة الشؤون المدنية في غزة، وممثلون عن وزارة العمل والقطاع الخاص ومسؤولون في الارتباط الإسرائيلي.

وقال مصدر مطلع لصحيفة الأيام، إن سلطات الاحتلال أبلغت بأن العمل يجري على قدم وساق لتطوير معبر بيت حانون “إيرز” ليستوعب كل تلك الفعاليات، كما هو الحال في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات تضمن سرعة وتسهيل دخول العمال والتجار وغيرهم، على أن تشمل تلك الإصلاحات إنشاء مواقف للسيارات ومرافق خدمية أخرى كالحمامات وكافتيريا وغيرها من الخدمات الأخرى.

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