إسرائيل تدك غزة بالقذائف.. وحصيلة القتلى إلى ارتفاع

أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل 1200 شخص اليوم الاربعاء، في الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات غلاف غزة ومدن إسرائيلية وإصابة 2700. وقال المتحدث جوناثان كونريكوس في بث مباشر عبر صفحة الجيش الإسرائيلي على منصة “إكس” (تويتر سابقا) إن هذه الحصيلة ليست نهائية.

وأضاف أن حماس تحتجز عشرات الأسرى “بينهم الكثير من مزدوجي الجنسية من دول بينها أميركا وبريطانيا وإيطاليا والأرجنتين”.

وبالمقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية إلى 950 وإصابة 5 آلاف آخرين.

بدوره نشر الجيش الإسرائيلي صورا لاستهداف مواقع لحماس في غزة، شملت مواقع عسكرية.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي ضرب أهدافاً لحركة حماس الفلسطينية بقوة كبيرة خلال اليوم الماضي، لكنه اعتبر أن الجيش يحارب على ثلاث جبهات، ما أدى إلى تلقيه “خسائر كبيرة جدا”، مشيرا إلى أن حزب الله أطلق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات على مواقع للجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية.

وأضاف “صواريخ أطلقت باتجاهنا من سوريا ولا نعلم من هي الجهة التي أطلقتها”.

إسرائيل تدك غزة جواً وبحراً

يأتي ذلك فيما قال سلاح الجو الإسرائيلي، الأربعاء، إن عشرات الطائرات قصفت أكثر من 200 هدف في أنحاء حي الفرقان بقطاع غزة.

وأضاف عبر منصة “إكس”: “هذه هي الموجة الثالثة من الغارات على حي الفرقان، حيث هاجمنا أكثر من 450 هدفا في الحي خلال يوم”.

من جهة أخرى، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن قصفاً عنيفاً شنه الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منطقة غرب غزة بالقرب من الميناء.

وتزامنا، أفادت الأنباء القادمة من غزة بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائف كثيفة على شارع الرشيد والشريط الساحلي غرب مدينة غزة. كما أن القذائف التي طالت شارع الرشيد المقابل لميناء غزة متواصلة حتى الآن.

وكان شهود عيان أبلغوا بتلقي الفنادق المحاذية للشريط الساحلي غرب مدينة غزة إنذارات بإخلائها.