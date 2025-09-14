إسرائيل تدمر برجاً جديداً بغزة.. وتصدر أوامر إخلاء جديدة!

دخان يتصاعد من مبنى سكني تم إخلاؤه كان يؤوي فلسطينيين نازحين، بعد أن أصيب بضربة جوية إسرائيلية، في مدينة غزة، 14 سبتمبر 2025. رويترز

دمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، برجا سكنيا جديدا في الجهة الغربية من مدينة غزة بعد قصف جوي مباشر، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استشهاد 68 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب ارتفاع عدد ضحايا الجوع.

تفصيلا، دمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، برج الكوثر، وهو مبنى سكني يقع في الجهة الغربية من مدينة غزة بعد قصف جوي مباشر، وفق ما أفاد به شهود عيان ومصادر محلية.

وقال سكان من المنطقة إن الطائرات الحربية استهدفت المبنى بعد تحذيرات عاجلة أرسلت للسكان لإخلاء المنطقة، مما أدى إلى انهياره بالكامل وتصاعد أعمدة من الدخان الكثيف في المكان.

وحسب الشهود، كان البرج يضم عشرات الشقق السكنية فيما كانت عائلات عديدة تقيم داخله أو في الملاجئ القريبة.

وأكد سكان محليون أن عملية الإخلاء تمت في غضون دقائق وسط حالة من الفوضى والذعر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن المبنى احتوى على بنى تحتية تابعة لحركة حماس، مضيفا أنه وجه إنذارات للسكان في حي الرمال الجنوبي ومحيط ميناء غزة لمغادرة المنطقة فورا والتوجه إلى منطقة المواصي جنوبي القطاع.

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي، الذي تديره حركة حماس في غزة، إسرائيل بـ “انتهاج سياسة الهدم الواسع بحق الأبراج السكنية”، مؤكدا أن عمليات القصف الأخيرة تسببت في نزوح لاف العائلات نحو الجنوب خلال الأيام الماضية.

أمر جديد بالإخلاء

وجه الجيش الإسرائيلي أمرا عاجلا بالإخلاء في منطقة ميناء غزة وحي الرمال.

وجاء في أمر الإخلاء “انذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 783, 784, 785, 786, 727 وخاصة في البرج المحدد باللون الأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في شارع مصطفى حافظ”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم المبنى في الوقت القريب، زاعما “وجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره”.

وأضاف البيان “من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي”.

ارتفاع عدد شهداء الحرب والتجويع والمساعدات

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بسقوط 68 شهيدا جراء القصف والغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع.

وأشارت الوزارة إلى إصابة 346 آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 64,871 شهيدا و164,610 إصابة.

وعلى صعيد حرب التجويع في القطاع، أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: “يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 422 شهيدا، من بينهم 145 طفلا”.

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

كذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 2,494 فلسطينيا من منتظري المساعدات وإصابة 18,135 شخصا منذ 27 مايو الماضي.