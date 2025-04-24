إسرائيل ترتكب مجزرتين في جباليا واليرموك وتحصد أرواح العشرات

استشهد 61 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم الخميس، 46 منهم بمدينة غزة وشمال القطاع.

وقالت مصادر للجزيرة إن 15 فلسطينيا استشهدوا في قصف استهدف منزلا يؤوي نازحين في دوار حلاوة بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما استشهد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في منطقة اليرموك بمدينة غزة.

كما قالت مصادر طبية -لوكالة لأناضول- إن 7 قتلى وعددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، جراء القصف الذي أصاب أحد المباني السكنية.

وأوضح شهود عيان أن القصف استهدف عدة طوابق في بناية سكنية بمنطقة اليرموك وسط المدينة، مما أسفر عن دمار واسع في المكان.

وأشار الشهود إلى أن فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية تواصل أعمال البحث والإنقاذ، في محاولة لانتشال مفقودين من تحت الأنقاض.

من جهته، أكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة، أن الاحتلال ارتكب مجزرتين في أقل من 12 ساعة في جباليا، مؤكدا أن هناك شهداء مايزالون تحت الأنقاض في جباليا.

كذلك أوضح الناطق باسم الدفاع المدني أن هناك 4 شهداء من طواقمهم في منطقة اليرموك، قائلا “شاهدنا آثار حرق واضحة على جثامين الشهداء مؤكدا أن “غارات الاحتلال استهدفت آليات رفع الأنقاض التي دخلت من مصر أخيرا”.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد اثنين وإصابة آخرين في غارة على منزل يؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي القطاع.

ويأتي ذلك بعد أن استشهد أمس ما لا يقل عن 10 فلسطينيين، في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي عائلات نازحة في مدينة غزة، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.

وأفاد مسعفون بأن الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة يافا في حي التفاح بمدينة غزة، أشعلت أيضًا النار في الخيام والفصول الدراسية التي لجأت إليها العائلات النازحة.

وظلت النيران مشتعلة في بعض الأثاث المحترق بعد ساعات من الهجوم، في حين كان الناس يفتشون في الفصول الدراسية وساحة المدرسة بحثًا عن بعض متعلقاتهم.

وكانت مصادر طبية أفادت للجزيرة -أمس الأربعاء- باستشهاد 40 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق عدة في غزة، مشيرة إلى أن أطفال القطاع في أشد مراحل سوء التغذية.

وأوضح مدير مستشفى التحرير في مجمع ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرا أن أطفال قطاع غزة في أشد مراحل سوء التغذية وتصعب متابعتهم طبيا بسبب نقص الأدوية العلاجية وحليب الأطفال.

وأكد أن استمرار منع الإمدادات الغذائية والدوائية يدل على أن أطفال قطاع غزة أمام مشهد خطير وكارثي، مشيرا إلى أن انعدام التغذية المناسبة والأدوية للأمهات الحوامل ينعكس بشكل خطير على المواليد، خاصة الأطفال الخدج.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال عن الخدمة، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات ضمن حرب الإبادة المستمرة في القطاع، في حين أعلنت جمعية الإغاثة الطبية نفاد المستلزمات الطبية في مخازنها.

ويترافق ذلك مع مواصلة إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة في غزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود.