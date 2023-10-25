إسرائيل ترجئ الهجوم البري على غزة بانتظار "الدعم" العسكري الأميركي

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن إسرائيل وافقت على إرجاء الهجوم البري على غزة حتى يتسنى لواشنطن إرسال دفاعات صاروخية للمنطقة سريعا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بـ”تدمير حماس”، بعد هجومها المباغت في 7 أكتوبر.

ومنذ أيام، يتحضر الجيش الإسرائيلي لغزو بري في غزة بعدما شنت طائراته غارات هي الأعنف على القطاع، علما أنه أصدر أكثر من أمر لسكان شمال غزة بالنزوح جنوبا.

وكانت تقارير صحفية أفادت بوجود ضغوط غربية على نتنياهو لتأجيل الهجوم البري المتوقع على غزة، في أعقاب إطلاق حماس سراح 4 رهائن.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مصدر دبلوماسي قوله، إن “الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الأوروبية تضغط بهدوء على إسرائيل لتأجيل الغزو البري، خوفا من أن يؤدي إلى إحباط الجهود الرامية إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن في المستقبل المنظور”.

وأوضح المصدر أن “الحكومات الغربية التي تضغط حاليا على إسرائيل لديها مواطنون بين المفقودين”.