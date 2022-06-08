إسرائيل ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية بشأن إيران

أشادت إسرائيل بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر اليوم الأربعاء والذي انتقد إيران لتقاعسها عن تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها من قبل، وقالت إنها ترى ضرورة لتدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان “هذا قرار مهم “يكشف الوجه الحقيقي لإيران”، مضيفا أن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية “عملوا معا بهدف ضبط ومنع حصول إيران على أسلحة نووية”.

ومضى يقول “إذا واصلت إيران أنشطتها يتعين على الدول الكبرى إعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن”.

وقال دبلوماسيون في اجتماع مغلق اليوم الأربعاء إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة وافق بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وأضاف الدبلوماسيون أن دولتين فقط، هما روسيا والصين، عارضتا النص، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث عن التصويت.

وبحسب النص، “يعبر (المجلس) عن القلق العميق” من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار نتيجة لعدم تعاون طهران الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو إيران إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الوكالة “دون تأخير”.