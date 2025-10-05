إسرائيل ترحل 29 ناشطاً آخر ممن شاركوا في أسطول الصمود

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها رحلت 29 ناشطا إضافيا ممن اعتقلتهم القوات البحرية الأسبوع الماضي لمشاركتهم في أسطول الصمود العالمي الذي حاول إيصال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

ورحلت إسرائيل حتى الآن ما لا يقل عن 170 ناشطا من أصل أكثر من 450 اعتقلتهم. وواجهت الحكومة اتهامات بسوء المعاملة، شملت ما ورد عن حرمان بعض الناشطين من التواصل مع محامين يمثلونهم، وهي اتهامات تنفيها وزارة الخارجية.

وقال مركز عدالة، وهو مركز قانوني في إسرائيل يمثل النشطاء، إن بعض المعتقلين قالوا إنهم تعرضوا لسوء معاملة وعنف جسدي في أثناء احتجازهم في إسرائيل.

وتشمل اتهامات سوء المعاملة الأخرى حرمانهم من العلاج والأدوية. وفي إحدى الحالات، قالت مسلمة إنها أُجبرت على خلع حجابها وعرض عليها قميص بدلا منه.

وقال منظمو الأسطول إن الاتهامات بأن الأسطول كان يحمل “القليل من المساعدات الإنسانية” غير صحيحة.

ويحاول أسطول جديد يتألف من 11 سفينة الوصول إلى غزة، بما في ذلك سفينة تحمل مسعفين وصحفيين.