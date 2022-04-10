إسرائيل ترحّب بالإبقاء على الحرس الثوري في قوائم الإرهاب

رحبت إسرائيل بما ورد عن إبقاء الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتصنيف الحرس الثوري الإرهاب على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة، بحسب أفاد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن إسرائيل تأمل أن يكون قرار إدارة بايدن الذي ورد عبر صحيفة “واشنطن بوست” يفسد صفقة العودة للإتفاق النووي الإيراني.

وكان الكاتب بصحيفة “واشنطن بوست”، ديفيد أغنتاتيوس، قال إن مسؤول رفيع في إدارة بايدن أخبره أن الولايات المتحدة لن توافق على مطالب إيران بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) حتى لو عرض ذلك توقيع الصفقة “للخطر”.

كانت هذه القضية واحدة من القضايا القليلة المتعلقة بالمفاوضات النووية التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لابيد علانية، حيث سعيا للتأثير بهدوء على واشنطن في المفاوضات، بدلا من الشجار مع الولايات المتحدة علنا، طبقا للصحيفة الإسرائيلية.

كذلك، سلطت صحيفة “واشنطن بوست” عبر عمود أغنتاتيوس، الضوء على التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، هذا الأسبوع، الذي أعاد تأكيد اعتقاده بأن الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية وقال إنه “ليس مفرط التفاؤل” بشأن توقيع اتفاق نووي.