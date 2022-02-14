إسرائيل ترد على المجلس المركزي...بالإعتداء على حي الشيخ جراح

في خطوة وصفها المراقبون بـ “الرد الإسرائيلي على قرارات المجلس المركزي”، تصعد إسرائيل من انتهاكاتها في حي الشيخ جراح.

الشيخ جراح في القدس الشرقية واعتدت على عدد من الأهالي على وقع الاحتجاجات ضد الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة، بالتزامن مع دعوة لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، إلى النفير الوطني العام لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الحي.

وأفادت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني أنّ فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح في الرأس خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في حي الشيخ جراح، والتي اعتقلت 8 فلسطينيين، شاركوا بالتضامن مع أهالي الحيّ.

وقامت فرقة الخيالة التابعة للشرطة الإسرائيلية بقمع الوقفة التضامنية مع أهالي الحي، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين ضدهم، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز والصوت باتجاه أهالي الحي.

واعتبرت لجنة المتابعة أن العدوان على الشيخ جراح وكافة أحياء القدس عدوانا على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية كلها، ما يحتم على الأمة كلها حماية الفلسطينيين في القدس وإسناده ودعم صموده للحفاظ علي عروبة القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بحسب البيان.

واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى “أوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات دعم الأسرى في مختلف المحافظات لإيصال رسالة إلى الاحتلال أن الأسرى ليسوا وحدهم وأن جماهير شعبنا إلى جانبهم في كفاحهم المشروع من أجل حياة كريمة وحتى التحرر من قيود الاحتلال وسجونه”.

وفي وقت سابق، عززت الشرطة الإسرائيلية قواتها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية، على خلفية إعادة عضو الكنيست، إيتمار بن غفير لمكتبه في الحي بالمدينة المحتلة.

وندد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ”الاعتداءات” الإسرائيلية ضد مواطني حي الشيخ جراح وقال حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “ندين الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية”.

الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 – سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022

عباس يندد بـ”الاعتداءات” الإسرائيلية على الفلسطينيين… وقلق أوروبي من التطورات في الشيخ جراح

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هذا وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح مساء الأحد، اجتماعا لمناقشة التطورات الميدانية التي تشهدها الإجراءات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح.