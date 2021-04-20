إسرائيل ترصد 8 إصابات جديدة بسلالة كورونا الهندية

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثماني إصابات بسلالة فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في الهند، مضيفا أنها تعتقد أن لقاح فايزر/بيونتيك فعال على نحو جزئي على الأقل في مقاومتها.

وذكرت وزارة الصحة أن سبع إصابات بهذه السلالة اكتشفت في إسرائيل في بادئ الأمر في الأسبوع الماضي بين وافدين من الخارج خضعوا منذ ذلك الحين لفحوص مبدئية.

وقال هيزي ليفي المدير العام للوزارة لإذاعة كان الحكومية “الانطباع هو أن لقاح فايزر فعال في مقاومتها، وإن كانت فعاليته محدودة”، وأضاف أن هناك ثماني إصابات بهذه السلالة في إسرائيل في الوقت الراهن.

ولم ترد الوزارة حتى الآن على طلب من رويترز معرفة مزيد من التفاصيل بشأن البحث المتعلق بالسلالة الهندية.

وانتهت إسرائيل من تطعيم نحو 81 بالمئة من المواطنين أو المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما ضد مرض كوفيد-19. وتراجعت بشدة مستويات الإصابة بالمرض ودخول المستشفيات.