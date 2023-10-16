الأثنين 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل ترفض طلبًا لزيلينسكي: "ليس الوقت المناسب"

منذ 25 ثانية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

رفضت “إسرائيل” طلب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، اليوم الإثنين، زيارتها للتعبير عن تضامنه معها في حربها على قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث العامة “كان 11” أنّ “إسرائيل” أبلغت زيلينسكي أن “هذا ليس الوقت المناسب”.

وأعربت أوكرانيا عن غضبها من “التسريب” الذي أفاد بأن الرئيس الأوكراني اتصل بالإسرائيليين وأخبرهم أنه يعتزم زيارة البلاد، في ظلّ الأمن والتعتيم الذي يحيط برحلاته.

يأتي ذلك بعد أن أعرب زيلينسكي عن خشيته من أن تؤدي الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس إلى “حرف أنظار” المجتمع الدولي عن “الغزو الروسي” لبلاده، متّهمًا موسكو بتوفير دعم للحركة الفلسطينية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة “فرانس 2” الفرنسية: “نحن واثقون من أن روسيا توفّر دعما، بطريقة أو بأخرى، للعمليات التي تقوم بها حماس”.

وأشار الى أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لديها “معلومات” في هذا الشأن، مضيفًا: “الأزمة الراهنة تظهر أن روسيا تبحث عن القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في كل أنحاء العالم”.

وفي الوقت الذي أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة يمكنها التعامل مع أزمتين إقليميتين في نفس الوقت، فإنّ بعض الأصوات تشكك في استمرار الدعم الأميركي المقدم لأوكرانيا في ظل ما تعيشه إسرائيل عقب هجمات حماس الأخيرة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

جاستن ترودو
طوفان الأقصى
رئيس وزراء كندا: نشعر بقلق بالغ ونريد فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة
عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز
طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي: المدرعات مع القوات البرية جاهزة لدخول غزة
دونالد ترامب
محاكمة ترامب
قضايا ترامب "لا تنتهي".. قرار جديد بمنعه من الحديث عن هؤلاء!

الأكثر قراءة

إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه
صورة.. موجة غضب بعد منشور لنائب لبناني يشمت بما يحصل في فلسطين!
رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين