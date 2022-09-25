إسرائيل ترفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، بدء رفع حالة التأهب الأمني الى أعلى مستوى لتستمر حتى انتهاء فترة الاعياد اليهودية في الثامن عشر من الشهر المقبل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، إنه “سيتم نشر الالاف من أفراد ومتطوعي الشرطة الإسرائيلية في القدس وفي الحواجز على امتداد خط التماس واماكن الترفيه والكنس وغيرها من الاماكن المكتظة بهدف الحفاظ على النظام العام والامن”.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في الضفة الغربية بثلاث كتائب خاصة في محيط نابلس والخليل.

ولفتت إلى أن “الجيش الإسرائيلي فرض طوقا امنيا شاملا على الضفة خلال فترة الاعياد اليهودية، وكذلك سيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة “.

ونقلت الهيئة عن المتحدث العسكري باسم الجيش قوله، إن “الطوق سيدخل حيز التنفيذ عشية عيد رأس السنة المصادف اليوم الاحد بدء من الرابعة عصرا ثم يرفع عند انتصاف ليلة الثلاثاء في السابع والعشرين من الشهر القادم منوطا بتقييم للوضع الأمني”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر جدول الإغلاقات في الضفة وغزة خلال الأعياد اليهودية وكان كالآتي:

– رأس السنة العبرية:

الإغلاق سيبدأ من الأحد 25.09.2022 الساعة 4:00 مساءً، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الساعة 11:59 مساءً رهناً بتقييم الوضع.

– عيد الغفران:

سيبدأ الإغلاق يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 الساعة 00:01، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء 5 أكتوبر الساعة 11:59 مساءً رهنا بتقييم الوضع.

– عيد العرش:

سيبدأ الإغلاق من الأحد 9 أكتوبر 2022 الساعة 16:00، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين10 أكتوبر الساعة 23:59 – أيضا سيتم تطبيق إغلاق يوم الأحد 16 أكتوبر الساعة 16:00، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 17 أكتوبر الساعة 23:59 رهنا بتقييم الوضع.