الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
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إسرائيل ترفع حالة التأهب بالبحر الأحمر خوفا من هجمات إيرانية

منذ دقيقتين
البحرية الإسرائيلية

البحرية الإسرائيلية

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أعلنت إسرائيل، الأحد، حالة التأهب في منطقة البحر الأحمر، خشية تنفيذ هجوم إيراني على السفن المملوكة لإسرائيليين.

وقال موقع “والا” العبري، إن: “سلاح البحرية الإسرائيلي رفع مستوى اليقظة والتأهب في البحر الأحمر، في أعقاب مخاوف من هجوم إيراني على السفن التي لها صلة بإسرائيل”.

وأوضح الموقع العبري، أنه “في العام الماضي، زاد الإيرانيون من وجودهم في البحر الأحمر، من خلال وضع عناصر عسكرية على متن سفن مدنية”.

وأضاف الموقع العبري: “هذه القضية تثير قلق النظام الأمني في إسرائيل”، مشيرا إلى أن “الإيرانيين هاجموا الأسبوع الماضي سفينة نفطية مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر”، بعد نحو شهر من هجوم غامض بطائرة مسيرة في أصفهان، نسب إلى إسرائيل.

ونهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وقع هجوم بطائرة مسيرة على مصنع للأسلحة في مدينة أصفهان في إيران.

وأشار الإيرانيون آنذاك بأصابع الاتهام إلى إسرائيل باعتبارها مسؤولة عن الهجوم، وهددوا بالرد بالعمل ضدها.

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