الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل تزعم إسقاط مسيرة أسلحة قادمة من مصر.. وتكشف عن حمولتها

منذ 10 دقائق
الصورة التي نشرها أدرعي للمسيرة

الصورة التي نشرها أدرعي للمسيرة

A A A
طباعة المقال

زعم الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب “وسائل قتالية آتية من مصر”.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه في “إكس” اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب وسائل قتالية من مصر إلى إسرائيل، وفق زعمه.

10 قطع سلاح و6 خزائن ذخيرة
كما أضاف أدرعي أن “وسائل المراقبة في الجيش رصدت في وقت سابق من اليوم بمنطقة لواء فاران، مُسيّرة اخترقت من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل في محاولة لتهريب وسائل قتالية”.

وأشار إلى أن المسيرة كانت تحمل 10 قطع سلاح و6 خزائن ذخيرة، ونشر صورة لتلك المسيرة مع الأسلحة التي كانت تحملها.

أتى ذلك وسط تنامي الحديث عن قرب تنفيذ القوات الإسرائيلية لخطة احتلال غزة بشكل كامل بعدما صادقت عليها الحكومة المصغرة يوم الجمعة الماضي.

فيما تصاعدت التنديدات الدولية والأممية حول اجتياح القطاع الفلسطيني المحاصر. وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا أمام مجلس الأمن الدولي اليوم أنه “إذا تم تنفيذ هذه الخطة، فقد تؤدي إلى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار”.

    المزيد من أخبار العالم

    شاحنات محملة بالمساعدات تصطف بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في رفح، مصر، 28 يوليو 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    حكومة غزة: 14% فقط من مساعدات الغذاء دخلت القطاع خلال 14 يوماً
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته خلال جلسة الكنيست، 23 يوليو 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    تصعيد سياسي في إسرائيل.. تهديدات بإسقاط الحكومة بسبب خطة نتنياهو لغزة
    لابيد ونتنياهو
    غزة تحت القصف
    بعد إقرار خطة الاحتلال الكامل.. لابيد يحذر: الجنود يموتون في مهمة فاشلة بغزة

    الأكثر قراءة

    السراي الحكومي
    وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!
    النائب بيار بو عاصي
    بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!
    المحامي إيلي محفوض
    ايلي محفوض: بدل تبليط البحر ننصحك بإقفال الملف ونقطة عالسطر