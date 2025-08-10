إسرائيل تزعم إسقاط مسيرة أسلحة قادمة من مصر.. وتكشف عن حمولتها

زعم الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب “وسائل قتالية آتية من مصر”.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه في “إكس” اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب وسائل قتالية من مصر إلى إسرائيل، وفق زعمه.

#عاجل ‼️ قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أحبطت محاولة تهريب وسائل قتالية من #مصر إلى #إسرائيل رصدت وسائل المراقبة في جيش الدفاع في وقت سابق من اليوم (الأحد) في منطقة لواء فاران، مُسيّرة اخترقت من الأراضي المصرية إلى داخل أراضي دولة إسرائيل في محاولة لتهريب وسائل قتالية. رصد مقاتلو… pic.twitter.com/7m90zERjgI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 10, 2025

10 قطع سلاح و6 خزائن ذخيرة

كما أضاف أدرعي أن “وسائل المراقبة في الجيش رصدت في وقت سابق من اليوم بمنطقة لواء فاران، مُسيّرة اخترقت من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل في محاولة لتهريب وسائل قتالية”.

وأشار إلى أن المسيرة كانت تحمل 10 قطع سلاح و6 خزائن ذخيرة، ونشر صورة لتلك المسيرة مع الأسلحة التي كانت تحملها.

أتى ذلك وسط تنامي الحديث عن قرب تنفيذ القوات الإسرائيلية لخطة احتلال غزة بشكل كامل بعدما صادقت عليها الحكومة المصغرة يوم الجمعة الماضي.

فيما تصاعدت التنديدات الدولية والأممية حول اجتياح القطاع الفلسطيني المحاصر. وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا أمام مجلس الأمن الدولي اليوم أنه “إذا تم تنفيذ هذه الخطة، فقد تؤدي إلى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار”.