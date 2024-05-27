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إسرائيل تزعم: المدنيون في رفح ربما قتلوا في حريق اندلع بعد غارة إسرائيلية

منذ ساعتين
مجزرة إسرائيلية مروعة بحق نازحين غرب رفح جنوبي غزة - رويترز

مجزرة إسرائيلية مروعة بحق نازحين غرب رفح جنوبي غزة - رويترز

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زعم متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين 27 مايو/أيار 224، إن نتائج أولية لتحقيق يجرى في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة تفيد بأن غارة جوية استهدفت قيادات من حماس تسببت في اندلاع حريق قتل مدنيين في رفح.

وارتكب طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد 26 أيار/مايو الجاري، مجزرة مروعة بشنه 3 غارات إسرائيلية على أحياء سكنية في رفح بعد قصفه مخيم النازحين قرب مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي ادعى الاحتلال أنها منطقة “آمنة”.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 30 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب عشرات آخرون بعد أن استهدفت عدة غارات جوية إسرائيلية مخيما للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة مما أدى إلى اشتعال النيران في خيامهم.

وقال مسعف إن العدد النهائي للشهداء في مخيم تل السلطان لم يتحدد بعد، مضيفا أن العشرات أصيبوا جراء الحريق الذي أعقب الغارات وأن السكان ما زالوا يحاولون إخماده.

    المصدر :
  • رويترز

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