إسرائيل تستدعي السفير الهولندي احتجاجاً على حظر هولندا دخول وزيرين

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن الوزير جدعون ساعر استدعى السفير الهولندي لدى إسرائيل، وذلك بعد قرار هولندا فرض حظر على دخول وزيرين إسرائيليين.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الهولندية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما، وسيتم منعهما من دخول هولندا.

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، في رسالة إلى البرلمان الهولندي نشرت يوم الاثنين: “قرر مجلس الوزراء (الهولندي) إعلان الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير شخصين غير مرغوب فيهما، والتزم بإدراجهما في قائمة الأجانب غير المرغوب فيهم في نظام معلومات شنغن”.

وأكد الوزير أن “هذا القرار اتخذ لأن سموتريتش وبن غفير حرّضا المستوطنين مرارا وتكرارا على العنف ضد الفلسطينيين، ودافعا عن توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتطهير العرقي في قطاع غزة”.

كما صرّح فيلدكامب بأنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية الهولندية لحث السلطات على تغيير موقفها تجاه قطاع غزة، حيث الوضع “لا يطاق ولا مبرر له”.

وأشار الوزير إلى أن “استدعاء السفير سيستخدم أيضا لتذكير إسرائيل بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف بأن بلاده ستدعم فكرة تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج أبحاث “هورايزون” التابع للاتحاد الأوروبي إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذا القرار.

هذا وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية يوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحا لتعليق مشاركة إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث “هورايزون”.

ويأتي قرار مجلس الوزراء الهولندي في ظل تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل بسبب أزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة الذي يواجه “كارثة إنسانية حقيقية”.

هذا وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة، وسط دعوات لتكثيف جهود الإغاثة وإيجاد حل سياسي عاجل، بينما توقفت المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في الدوحة بين إسرائيل وحركة “حماس” دون أي اتفاق في الأفق.