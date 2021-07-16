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إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ آذار

16 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2021 11:30 صباحًا
كورونا اسرائيل

كورونا اسرائيل

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بعد ان اعتقدت انها انتصرت على كورونا، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة تسجيل أكثر من 850 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية وهي أعلى حصيلة منذ 22 اذار الماضي.

أظهرت أرقام وزارة الصحة أنه تم تسجيل 855 حالة جديدة يوم أمس الخميسن وجاء ذلك بعد أن تجاوزت الإصابات اليومية 750 حالة في كل يوم من الأيام الثلاثة السابقة، وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا في إسرائيل منذ بدء الوباء 849654 حالة، أما الحالات النشطة فيبلغ عددها 5817 حالة بسبب انتشار متحور “دلتا” شديد العدوى. أما إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الوباء فهو 6443.

وقالت الوزارة إن 5740832 إسرائيليا أي 61.73٪ من السكان، تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل، وتم تطعيم 5218801 أي 56.12٪ بشكل كامل.

 

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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