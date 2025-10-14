إسرائيل تسلم الدفعة الأولى من جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى غزة

جنود إسرائيليون يقفون بجانب دبابات إسرائيلية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس اتفقتا على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة، 9 أكتوبر 2025. رويترز

قالت السلطات الصحية المحلية في غزة لرويترز الثلاثاء إن الدفعة الأولى من جثامين الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء الحرب وصلت إلى القطاع بعد تسليم إسرائيل لها.

ولا تزال إسرائيل تحتجز مئات الجثث لفلسطينيين استشهدوا منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول 2023، بما في ذلك جثث مقاتلين شاركوا في الهجوم والحرب التي تلته.

وعلى الرغم من إعلان حركة حماس أن استعادة جثث بعض الرهائن الإسرائيليين القتلى قد تستغرق وقتاً طويلاً، نظراً لأن بعض أماكن الدفن غير معلومة، جددت إسرائيل انتقادها.

فقد رأى مصدر أمني إسرائيلي، الثلاثاء، في تصريح للقناة الـ12 الإسرائيلية، أن تسليم الحركة أمس، رفات 4 رهائن فقط “خرق وانتهاك صارخ للاتفاق”.

وأعلن أن إسرائيل تدرس إجراءات الرد، بينها عدم فتح معبر رفح.

كما لفت إلى أن من بين الخيارات المقترحة أيضاً وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

واتهم المصدر حركة حماس بأنها تحتفظ بمعلومات عن مكان أكثر من 10 رهائن سقطوا، معتبراً “القرار بعدم إطلاق سراحهم أمس انتهاكاً خطيراً”، وفق كلامه.

وقال إنه “بناء على المعلومات التي نُقلت إلى إسرائيل عبر الوسطاء والمحادثات التي جرت خلال الاتصالات بين الطرفين، يبدو أن حماس تمتلك معلومات دقيقة عن أماكن وجود أكثر من 10 رهائن قتلى، لذا يُعتبر قرار إطلاق سراح أربعة منهم فقط انتهاكاً صارخاً للاتفاق”.

كذلك اعترف المصدر قائلاً: “لقد فوجئنا للغاية”، وأوضح أنه تم الانتهاء من عملية تحديد هوية القتلى الأربعة الذين أعيدوا إلى إسرائيل.

أيضاً لفت إلى أن قرار إجراءات الرد على حماس بيد القيادة السياسية، لكن المؤسسة الأمنية أوصت بدورها باتخاذ إجراءات فورية بوقف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، سواء من معبر رفح أو من المعابر الإسرائيلية.

وقال المصدر الأمني: “التزامنا الأول والأخير هو تجاه عائلات المختطفين المتوفين، ويجب أن نتحرك الآن بقوة ونوقف كل شيء”، لافتاً إلى أن “الافتراض المعلن خلافاً لما تروج له حماس، فإن الحركة تعرف مكان معظم الرهائن”، وفق كلامه.

جاء هذا بعدما ذكر كريستيان كاردون، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تسليم رفات الرهائن والمعتقلين الذين سقطوا في الحرب على قطاع غزة سيستغرق وقتاً، ووصف الأمر بأنه “تحد هائل” بالنظر إلى صعوبة العثور على الجثث وسط أنقاض غزة.

كما قال: “هذا تحد أكبر من حتى إطلاق سراح الأحياء. إنه تحد جسيم”.

وأضاف أن الأمر ربما يستغرق أياماً أو أسابيع، مشدداً على أن هناك احتمالاً بألا يتم العثور عليهم أبداً، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وكان منسق الأسرى في الحكومة الإسرائيلية غال هيرش أعلن اليوم في رسالة لعائلاتهم، أن إسرائيل ستستمر بالضغط على حماس، وستصعّد من أجل استكمال إعادة جثامين القتلى.

وأشار إلى أن إسرائيل أعادت، أمس الاثنين، 4 جثث، وتعرفت على هوياتهم ليلاً.

يذكر أن حماس كانت سلّمت جميع الرهائن الأحياء الـ20، أمس الاثنين، ومعهم رفات 4 قتلى هم غاي إيلوز ويوسي شرابي وبيفين جوشي ودانيال بيريز.

وأكدت الحركة أن خطوة التسليم جاءت تنفيذاً لخطة الرئيس دونالد ترامب، وشددت على الوسطاء ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها.