إسرائيل تشكل لجنة للتحقيق في هروب الأسرى الستة من "جلبوع"

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن “جلبوع” الذي يخضع لحراسة مشددة في وقت سابق الشهر الحالي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب بارليف أن اللجنة سيرأسها القاضي المتقاعد مناحيم فنكلستين، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس المحكمة المركزية ورئيس الادعاء العسكري، من بين مناصب أخرى.

وستضم اللجنة أيضا البروفيسور إفرات شوهام، المتخصص في علم الجريمة في كلية عسقلان الأكاديمية وأريك باربينج، المسؤول السابق في جهاز الأمن العام (الشاباك). ولم يحدد البيان الموعد المتوقع لبدء عمل اللجنة.

هذا وأفادت القناة 12، بأن النفق الذي حفره الأسرى في أسفل السجن سيملأ بالإسمنت باستخدام تقنيات طورها الجيش لمنع الأنفاق الهجومية العابرة للحدود من قطاع غزة.

وفي حادث أثار استنفارا عاما في إسرائيل، فر 6 أسرى فلسطينيين يوم 6 سبتمبر من سجن جلبوع عبر نفق لكن السلطات الإسرائيلية ألقت لاحقا القبض على 4 منهم وهم يعقوب قادري ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة، وبعد أسبوعين ألقت القبض على آخر أسيرين هما أيهم كممجي ومناضل نفيعات.