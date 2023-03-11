إسرائيل تشن حملة اعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية.

اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 فلسطينيين، بينهم امرأة، خلال مداهمتها لعدد من منازل الفلسطينيين في بتير وقلقيلية، في الضفة الغربية، صباح اليوم السبت.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية، المزارعين الفلسطينيين، بالرصاص والغاز المسيل للدموع، شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد اعتدى أحد الجنود الإسرائيليين على فلسطيني خمسيني، خلال مشادة كلامية وقعت بينهما، جراء محاولة الرجل منع الجنود من إخراج جاره رفقة ابنته المريضة من البيت عنوة.

و تسود أجواء التوتر والاحتقان أنحاء الضفة الغربية، في ظل استمرار حالة التأهب الأمني الإسرائيلي خشية خروج الأوضاع عن السيطرة، بينما تتواصل الدعوات الفلسطينية للمواجهة مع الاحتلال.

وأوضحت الوكالة، أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في أبراج المراقبة، والآليات العسكرية، القريبة من جدار الفصل العنصري شرقي خان يونس، أطلقت الرصاص وقنابل الغاز على المزارعين، خلال عملهم في أراضيهم الحدودية، ما اضطرهم لمغادرتها، ولم يبلغ عن وقوع أية إصابات في صفوف المزارعين الفلسطينيين.