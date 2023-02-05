الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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إسرائيل تصادق على إقامة مستوطنة جديدة قرب حدود غزة

منذ 58 دقيقة
حدود قطاع غزة

حدود قطاع غزة

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صادق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على بناء مستوطنة جديدة تعرف باسم “حانون” في محيط قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي”مكان”، أن كلا من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير البناء والاسكان بالاحتلال يتسحاق غولدكنوف، تقدما خلال جلسة مجلس الوزراء الاحتلال بمشروع يقضي بإقامة تجمع استيطاني في محيط قطاع غزة.

وقال نتنياهو: “إنشاء التجمع الاستيطاني هو الرد المناسب على التهديدات، وسيساهم في تعزيز الاستيطان”.

وذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم، أن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت يؤيد فكرة إنشاء مستوطنة إسرائيلية جديدة في محيط غزة.

ووفقاً للقناة العبرية عقب غالانت على فكرة إنشاء مستوطنة “حانون” الجديدة في حدود غزة، بالقول: “الأمن والاستيطان متشابكان منذ بداية الصهيونية، وإنشاء مستوطنة جديدة هو تحقيق للرؤية الصهيونية عمليًا”.

وأشار غالانت إلى أن مواصلة الإستيطان هو بيان واضح من الحكومة الإسرائيلية في مواجهة التهديدات، مؤكداً على أن الحكومة تزرع وتبني وتستوطن.

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