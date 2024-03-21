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إسرائيل تصعد من عملياتها في الضفة الغربية.. 9 شهداء في 24 ساعة

منذ 13 دقيقة
تشييع شهيد في الضفة الغربية

تشييع شهيد في الضفة الغربية

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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين في واقعتين منفصلتين بالضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا هناك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى تسعة.

ومنذ بدء الحرب في غزة، كثفت إسرائيل مداهماتها في الضفة الغربية حيث يتصاعد العنف بالفعل منذ أكثر من عام. وتظهر سجلات الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية أو المستوطنين قتلوا مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي اندلعت معه شرارة أحدث حرب في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا فلسطينيا اسمه محمد نشأت صالحية (19 عاما) استشهد صباح اليوم الخميس برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة البيرة قرب رام الله. وقالت وكالة وفا إنه أصيب خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وإلى الجنوب من بيت لحم، استشهد فلسطيني عمره 63 عاما برصاص الجنود الإسرائيليين قرب مستوطنة اليعازر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود أطلقوا النار على “فلسطيني أثار شكوكهم عند مفرق اليعازر”.

    المصدر :
  • رويترز

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