إسرائيل تطالب محكمة العدل الدولية برفض طلب جنوب أفريقيا

طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا إقرار تدابير طارئة إضافية بسبب اعتزام إسرائيل توسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح.

وفي وثائق نشرتها محكمة العدل الدولية الخميس، قالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل ثلاثة أسابيع تغطي بالفعل “وضع الأعمال القتالية في غزة ككل”، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا.

وتقول إسرائيل إنها تعتزم توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من القصف الإسرائيلي الذي حول أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وفي وقت سابق من الأسبوع طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين في رفح.

وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.

ونفت إسرائيل جميع اتهامات الإبادة الجماعية في حربها على حركة حماس.

ولم يتضح بعد متى سيتخذ القضاة قرارا بشأن الطلب الجديد المقدم من جنوب أفريقيا، أو ما إذا كانوا سيدعون لعقد جلسات إضافية للنظر فيه.