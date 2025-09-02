إسرائيل تطلق إلى الفضاء قمراً صناعياً جديداً للمراقبة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، فجر الأربعاء، عن نجاح عملية إطلاق القمر الاصطناعي “أوفيك 19” من قاعدة بالوسط الإسرائيلي إلى الفضاء، ليضاف إلى سلسلة أقمار التجسس التي تعتمد عليها تل أبيب في أنظمتها العسكرية والاستخباراتية.

ووفقًا لبيان الوزارة، يتمتع القمر الجديد بـ قدرات متقدمة في جمع المعلومات الاستخباراتية والتجسس العسكري، ومن المقرر أن يخضع في الأيام المقبلة لسلسلة من الاختبارات التقنية للتأكد من كفاءته التشغيلية واستقرار مداره حول الأرض.

يأتي “أوفيك 19” امتدادًا لبرنامج “أوفيك” الذي بدأته إسرائيل عام 1988، والذي يُعَدّ الذراع الأساسية للاستخبارات الفضائية الإسرائيلية. وتتنوع مهام هذه الأقمار بين الرصد الإلكتروني، والتقاط صور عالية الدقة، ومراقبة تحركات الدول والجهات التي تعتبرها تل أبيب “تهديدًا استراتيجيًا”.

وكانت آخر عملية إطلاق ضمن السلسلة في آذار/ مارس 2023 مع القمر “أوفيك 13″، الذي عزز قدرات الرصد الليلي والنهاري باستخدام تقنيات التصوير الراداري.

ويمثل الإطلاق استمرارًا لاستراتيجية إسرائيل في الاعتماد على التكنولوجيا الفضائية لضمان تفوقها العسكري والاستخباراتي في المنطقة.

ويتزامن الإعلان مع تصاعد التوترات الإقليمية، ما يعكس رغبة إسرائيل في توجيه رسالة ردع بأنها قادرة على مراقبة مسارح الأحداث في الشرق الأوسط بدقة.

كما يضع هذا التطور إسرائيل ضمن قائمة محدودة من الدول التي تملك قدرات مستقلة في تصنيع وإطلاق الأقمار التجسسية، في وقت تتنامى فيه برامج الفضاء لدى قوى إقليمية أخرى مثل إيران وتركيا.