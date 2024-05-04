إسرائيل تطوّر "قبة إلكترونية" لمواجهة الهجمات السيبرانية

كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن “قبة إلكترونية” جديدة لصد الهجمات السيبرانية، في ظل تزايدها بشكل كبير منذ الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال رئيس التعاون الدولية في مديرية الإنترنت الإسرائيلية أفيرام أتسابا؛ إن “إسرائيل تقوم هذه الأيام ببناء قبة إلكترونية، للحماية من الهجمات عبر الإنترنت، وخاصة من إيران”، مؤكدا أنها “حرب صامتة وغير مرئية”.

وأضاف أتسابا لوكالة فرانس برس، أنه “بينما تحارب إسرائيل حماس في غزة، فإنها تواجه أيضا زيادة كبيرة في الهجمات الإلكترونية من إيران وحلفائها”، مشددا على أنهم “يحاولون اختراق كل ما في وسعهم، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن في التسبب في أي ضرر حقيقي”.

وأشار إلى أن حصيلة الهجمات السيبرانية خلال الستة أشهر الماضية كبيرة، وقد بلغت نحو 800 هجوم، واستهدفت منظومات حكومية وبنية تحتية عسكرية ومدنية.

ونوه إلى أنه لم يكن بالإمكان إحباط بعض الهجمات، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت مستشفيات في مدينتي حيفا وصفد، موضحا أنه تم أخذ بيانات المرضى.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال عملت على مدى العامين الماضيين على بناء نظام مركزي في الوقت الحقيقي، يعمل بشكل استباقي لحماية الفضاء الإلكتروني الإسرائيلي بأكمله.

ونوه إلى وجود تعاون وثيق بين تل أبيب وحلفائها بما في ذلك الولايات المتحدة، لمواجهة الهجمات السيبرانية، مضيفا أن “الأمر يتطلب شبكة لمحاربة شبكة”، على حد وصفه.