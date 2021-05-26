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إسرائيل تعارض قرار بايدن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

26 - مايو - 2021
السفارة الامريكية في اسرائيل

السفارة الامريكية في اسرائيل

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عارضت إسرائيل قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة فتح قنصليتها العامة بالقدس المحتلة، بعد أن كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أغلقها.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة وواشنطن، جلعاد أردان لهيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، “لست قلقا من رغبة إدارة بايدن في تعزيز أبو مازن، لكننا عارضنا بشدة إعادة فتح القنصلية في منطقة بلدية القدس”.

وأضاف “ليس كل خلاف هو أزمة، أتمنى ألا يتحقق هذا (إعادة فتح القنصلية)، ولكن إذا ما تم فهو قرار سيادي للولايات المتحدة وسنظل في خلاف حول الأمر”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال بعد اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس “لقد أخبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس عباس، بأن الولايات المتحدة ستمضي قدما في عملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس. هذه طريقة مهمة لبلدنا للتعامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أغلقت القنصلية العامة بالقدس، بعد نقل سفارتها إلى المدينة من تل أبيب عام 2018، واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وعلى إثر قرار ترامب، أوقفت السلطة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية إلى أن تجددت مطلع العام الجاري، بعد تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

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