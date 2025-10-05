الأحد 13 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 5 أكتوبر 2025 |
إسرائيل تعترض صاروخاً أُطلق من اليمن وتغلق مطار بن غوريون

منذ ساعة واحدة
مطار بن غوريون

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن دفاعاته الجوية اعترضت فجر اليوم الأحد، صاروخا أطلق من اليمن، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بإغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون أمام حركة الملاحة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة من إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن”.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون بتل أبيب أمام حركة الملاحة إثر إطلاق الصاروخ اليمني.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن، في حين لم يصدر تعليق فوري من جماعة أنصار الله (الحوثيين)، حتى الآن بشأن العملية، والتي دأبت على تنفيذ مثل هذه الهجمات.

ويواصل الحوثيون استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب مهاجمة سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، مؤكدين أن هذه الهجمات تأتي إسنادا لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

