الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل تعتزم شراء طائرتين لإعادة التزويد بالوقود جواً بتمويل أمريكي

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2025 7:04 مساءً
إسرائيل تعتزم شراء طائرتين لإعادة التزويد بالوقود

إسرائيل تعتزم شراء طائرتين لإعادة التزويد بالوقود

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء “إن إسرائيل تعتزم شراء طائرتين لإعادة التزويد بالوقود في الجو من طراز كيه.سي-46 من إنتاج بوينغ في صفقة بقيمة 500 مليون دولار سيتم تمويلها من المساعدات العسكرية الأمريكية”.

وذكرت الوزارة أنها ستوقع العقد مع الحكومة الأمريكية بمجرد الحصول على موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية المعنية بالمشتريات الدفاعية. وتشرف الحكومة الأمريكية على المبيعات العسكرية الخارجية والتحويلات للدول الأخرى.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن الجيش الإسرائيلي يشغّل بالفعل أربع ناقلات جوية من طراز كيه.سي-46 من إنتاج بوينغ.

وقال المدير العام للوزارة أمير برعام في البيان إن الطائرتين ستعززان القدرات الاستراتيجية بعيدة المدى للجيش، مما سيمكنه من العمل في مناطق أبعد بقوة أكبر ونطاق أوسع.

وكانت إسرائيل قد استخدمت ناقلات التزود بالوقود في الجو خلال حربها الجوية التي استمرت 12 يوما على إيران في يونيو حزيران الماضي.

وجاء في البيان أن العقد سيشمل تزويد الطائرتين بأنظمة إسرائيلية لم يحددها.

وتزود واشنطن حليفها الوثيق في الشرق الأوسط إسرائيل بمليارات الدولارات كل عام لشراء أسلحة ومعدات أمريكية.

وقال بيان الوزارة “تُقدر قيمة العقد بحوالي نصف مليار دولار أمريكي، ويتم تمويله من خلال المساعدات الأمريكية”.

وفي الآونة الأخيرة، تساءل بعض الجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين عما إذا كان ينبغي للحكومة الأمريكية الاستمرار في منح إسرائيل مساعدات عسكرية، مشيرين إلى حربها في غزة ومخاوف بشأن ما إذا كان من الأفضل إنفاق أموال دافعي الضرائب على أولويات محلية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مخزونات النفط الأميركية
تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب يشتري سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ بدء ولايته
وزارة الخزانة الأمريكية
أمريكا تصدر عقوبات جديدة تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية

الأكثر قراءة

توم براك
رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
المحامي إيلي محفوض
إيلي محفوض لـ"شيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام