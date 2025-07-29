إسرائيل تعتقل 30 فلسطينياً بينهم محررون من صفقة التبادل الأخيرة

شن الجيش الإسرائيلي بين مساء الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات في الضفة الغربية شملت القدس الشرقية، طالت 30 فلسطينياً على الأقل.

جاء ذلك وفق بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (حكومية)، وصل الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن “قوات الاحتلال الإسرائيليّ، تنفذ حملات الاعتقال بحقّ المواطنين في الضّفة في إطار العدوان الشامل على أبناء شعبنا وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة”.

وأضاف: “شنت القوات منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني، طالت 30 مواطنًا على الأقل من الضّفة بما فيها القدس”.

وأشار أن من بين المعتقلين ثلاثة من الأسرى المحررين من محافظة قلقيلية (شمال)، الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة والتي تمت في شهري يناير/ كانون الثاني وشباط/ فبراير من العام الجاري، وهم (سامح الشوبكي، وسائد الفايد، وسعيد ذياب).

وقال البيان إنّ “إعادة اعتقال الأسرى المحررين والمفرج عنهم في الصفقات تحديداً، يأتي في سياق سياسة ممنهجة يستخدمها الاحتلال، وخرق واضح وجديد للصفقة، ورسالة لكافة المحررين، أنهم سيبقون في دائرة الاستهداف، والملاحقة”.

وتركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في مخيم الفوار في محافظة الخليل (جنوب)، فيما توزعت بقيتها على محافظات رام الله (وسط)، بيت لحم (جنوب)، ونابلس وطوباس وسلفيت وطولكرم وقلقيلية (شمال).

وأوضح البيان أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة في الضفة بما فيها القدس، بلغ أكثر من 18 ألف حالة، وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، علماً أنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقاله، ومن تم الإفراج عنه لاحقاً.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 10 آلاف و800 فلسطيني، بينهم قرابة 450 طفلا و50 امرأة، و3 آلاف و629 معتقلا إداريًّا، وفق معطيات رسمية فلسطينية، لا تشمل آلاف حالات “الإخفاء القسري” لمعتقلين من قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1009 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، خلفت أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​​​​​​​​