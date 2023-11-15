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إسرائيل تعتقل 78 فلسطينيا بينهم 17 طالبة جامعية في الضفة الغربية

منذ 38 دقيقة
حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية

حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية - ارشيفية

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قالت مؤسستان فلسطينيتان الأربعاء إن إسرائيل اعتقلت الليلة الماضية وفجر الأربعاء 15\11\2023 اليوم 78 فلسطينيا من مختلف أنحاء الضفة الغربية بينهم 17 طالبة جامعية من الخليل.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك “رافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، ومصادرة الهواتف، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وعمليات الترويع والتهديد التي وصلت حد التهديد بإطلاق النار بشكل مباشر”.

ولم يصدر بيان بعد عن السلطات الإسرائيلية حول حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت 17 طالبة جامعية.

وجاء في البيان المشترك أنه مع الاعتقالات الجديدة “ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 2650”.

وأضاف البيان “هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

    المصدر :
  • رويترز

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